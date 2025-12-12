Imputan por presunta coima a fiscala del caso María Fernanda

El acta de imputación presentada por la fiscala Silvia González Vester, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Püblico, contra Gloria Mabel Rojas Cañete es por la supuesta comisión de hecho punible de cohecho pasivo agravado.

El documento refiere que la investigación se inició con la denuncia presentada por Franco Antonio Acosta Céspedes, quien puso a conocimiento del Ministerio Público un supuesto hecho de pedido indebido de sumas de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y contra el abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas, quien actuaría de intermediario. El propósito era beneficiarlo con una medida menos gravosa en la causa donde se encuentra involucrado.

En seguimiento con la denuncia, el pasado 26 de noviembre la fiscala González Vester formuló imputación contra Bedoya Fleitas por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias e inició las diligencias investigativas correspondientes hasta que surgieron “a prima facie” elementos sospechosos sobre la presunta participación de la fiscala Gloria Mabel Rojas en el ilícito.

Conforme a la investigación, Rojas le citó como cuatro veces entre el 14 y el 21 de noviembre a Acosta Céspedes para “negociar” un supuesto acuerdo para una supuesta salida procesal en beneficio del encausado.

Entrega vigilada

Finalmente se montó una entrega vigilada del presunto pago de coima el 26 de noviembre, donde tras la entrega del dinero, los intervinientes procedieron al arresto del abogado Juan Carlos Bedoya.

Del poder del letrado se incautó la suma de G. 30 millones, cuyos billetes fueron previamente fotocopiados como evidencia, además de un aparato celular Samsung SX S23 Ultra, una CPU negra de la marca Sate, un pendrive y una tablet de la marca Lenovo con teclado portátil.

Aparte de los elementos ya mencionados, la Fiscalía reunió otros elementos incriminatorios, como las declaraciones testificales de Franco Antonio Acosta Céspedes y Laura Melgarejo, además de filmaciones de circuito cerrado, donde el denunciante aparece junto con la fiscala Rojas.