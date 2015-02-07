Mamá, papá, ¡quiero un tatuaje!

Una vez que te decidiste, el problema ya no es la duda, sino lo que te dicen tus padres: "Te hacés eso en el brazo y te vas de la casa, nde mitã'i" o "eso es cosa de satánicos". Sin contar que la vez pasada tu mamá te amenazó con darte cintarazos si se te cruzaba de nuevo la idea de tatuarte.

Si te animás a afrontar las consecuencias, la primera recomendación del tatuador Martín Circus es buscar al artista adecuado para plasmar tus ideas, ya que en Asunción y los alrededores hay grandes virtuosos con la tinta que se destacan por sus estilos propios. Otra consigna es informarse bien y de antemano sobre las irrealidades existentes referentes al tema. Circus aconseja hacer todas las preguntas necesarias sobre las precauciones y consecuencias que pueden traer el hecho de grabarse dibujos en la piel.

Llega el momento de elegir el diseño que querés, y tus motivos, ya sean decorativos o conmemorativos, tienen mucho que ver aquí. Pueden ser frases con las que te identificás, tribales que te llamen la atención, retratos de personas que te importen mucho o lugares a los que hayas ido, existe un sinfín de opciones. Además, no hay que olvidar otros factores, como los precios, el lugar de tu cuerpo en el cual quedaría mejor y la duración aproximada de la sesión de tatuaje.

Uno de los diseños preferidos es el "motivo japonés", que consiste en mucha tinta negra y color en piezas grandes y detallistas que siempre contienen una historia sobre coraje, paciencia, belleza, amor y guerras, así como cuentos acerca de seres mitológicos buenos y malignos. Características que lo convierten en un estilo estético muy definido y original.

Al final, quien elige hacerse o no un tatuaje sos vos, ya que cada uno cuida y hace con su piel lo que le parezca mejor. Lo conveniente es ser precavido, estar bien informado y muy seguro de esa decisión.

Por Ricardo González (19 años)