Dientes oscuros

–¿Por qué pierden su blancura los dientes?

–Las alteraciones del color de los dientes, a pesar de ser apenas uno de los varios factores necesarios para el equilibrio estético de la sonrisa, son muy importantes, ya que la desarmonía de color es rápidamente percibida, más que las otras anomalías estéticas.

Las manchas pueden ser extrínsecas (cuando están en la parte superficial del diente) o intrínsecas (cuando están en la parte interna del diente). Las manchas extrínsecas desaparecen con una limpieza en consultorio, mientras que las intrínsecas son de difícil remoción y pueden presentarse en todos los dientes o de forma aislada en un solo diente.

–¿Puede afectar a toda la dentadura?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

–Cuando son generalizadas pueden deberse a enfermedades o disturbios sistémicos, también por el consumo de medicamentos como el antibiótico tetraciclina, que puede colorear los dientes si se consume desde el cuarto mes de vida intrauterina hasta los siete u ocho años. Además, por ingesta excesiva de flúor durante la etapa de formación de los dientes o factores fisiológicos, pues con la edad los dientes se vuelven más oscuros.

–¿Y cuando se trata de un solo diente?

–Cuando el color oscuro o anormal se presenta de forma aislada se puede deber a varias causas: traumatismos por un golpe que puede generar una hemorragia interna en el diente, calcificación de la pulpa, restauraciones antiguas manchadas, restauraciones de amalgama de plata. Algunos dientes con tratamientos de conducto también pueden presentar un color oscuro.

–¿En qué consiste la solución?

–El tratamiento de las alteraciones del color de los dientes varía dependiendo del caso; por ser menos invasivo, el blanqueamiento dental es una excelente opción. Cuando no responde a este tratamiento, otras alternativas pueden ser utilizadas, como carillas de resina compuesta, que consisten en enmascarar el diente oscuro con un material que se modela en la boca del paciente, puede ser realizado en una sesión; otras opciones son las carillas de porcelana, que consisten en láminas que se aplican en la cara externa del diente y le devuelven un color natural. Puede ser colocado en dos o más etapas, y en los casos severos las coronas de porcelana pura son válidas, aunque requieren mayor desgaste dentario.

(*) Máster en Estética en la Universidad de Bauru, São Paulo. Especialista en Implantes Uninga, Brasil.

mirtha@abc.com.py