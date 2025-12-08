Reacción de Prieto a reunión secreta entre ministros de Corte, Peña y HC

El obispo Ricardo Valenzuela insistió a las autoridades nacionales en que la búsqueda del bien común deben guiar todas sus decisiones durante la homilía central de la misa por la festividad de la Virgen de Caacupé.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la corrupción y el acaparamiento de los bienes que poco a poco reduce a muchos a la indigencia, uno de los principales males que afectan a Paraguay. “Una persona corrupta destruye a la sociedad”, enfatizó. También habló del derecho a una vivienda digna, a leyes justas y a la misericordia.

Migue Prieto, exintendente de Ciudad del Este destituido por mayoría cartista de la Cámara de Diputados y aspirante a la Presidencia de la República, participó de la misa central y criticó en primer lugar la ausencia de Santiago Peña, Presidente de la República, quien hace varios años no participa de la misa central.

“Van varios años seguidos que no viene, no tiene que tenerle miedo al pueblo, el pueblo es el que le va a proteger en algún momento, pero ese es un fenómeno que se ve en autoridades locales en muchos municipios, el temor a las críticas, pero tenés que encarar, te da el termómetro real de cómo estás gobernando. Yo creo que sabe la realidad, por eso no se anima a venir”, sostuvo.

Reunión secreta de ministros de la Corte

Prieto resaltó que cuando Valenzuela habló de la corrupción, de la mezquindad y del egoísmo del las autoridades, la gente aplaudió con mucha euforia, con mucha fuerza, algo que las autoridades políticas del país deben tener muy en cuenta.

“Ahí te das cuenta de que la gente no está feliz con toda la clase política, con todos. Hay un descontento generalizado en contra de la clase política y nos ven a nosotros, me incluyo, a todos los políticos, como los grandes causantes de la desgracia nacional. Hay que escucharle al monseñor, hay que escuchar el mensaje, hay que llamarse un poco a la reflexión, hay que tener un poco de consciencia, me refiero no solamente a las autoridades, a todas las personas”, refirió.

Se dio a conocer una supuesta reunión secreta entre los ministros de la Corte, César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón con Santiago Peña y Horacio Cartes en Mburuvicha Róga, la semana pasada.

Para Prieto, esto deja a “cara descubierta” cómo el sistema político maneja la justicia y cómo esta es diferente y contundente para los desprotegidos y nunca llega para los poderosos.

“Con esto solo confirmamos algo que nosotros veíamos en todo momento, atenta, claro, la Constitución Nacional, habla de la independencia de los tres poderes del Estado, pero claramente eso no pasa en nuestro país. Existe un poder hegemónico que está sometiendo a la justicia a los más altos niveles, si ministros de la Corte tienen que ir a encuadrarse, ¿que serán jueces, que serán fiscales, que serán actuarios judiciales o camaristas? Y todos estamos pagando los platos rotos por eso", aseguró.

Persecución a opositores

Prieto recordó como el sistema judicial se utilizó en su caso para abrirle causas e incluso destituirlo del cargo de intendente de Ciudad del Este por denunciar los casos de corrupción del clan Zacarías Irún. Aseguró que la persecución a los opositores con el sistema judicial continuará hasta que el sistema político imperante no termine.

“Yo tengo amigos intendentes de todos los partidos que me desean ‘fuerza’, que me dicen ‘Miguel, si pudiera hacer lo que estás haciendo’, y yo no hago porque me gusta, hago porque necesitamos, y muchos tienen miedo y no consiguen o no se animan a levantar la voz, por temor a ser perseguidos judicialmente tal cual me está pasando en este momento”, agregó.

Le consultaron si piensa solicitar un juicio político a los ministros de la Corte, a lo que respondió que en caso de destituir a los seis ministros actualmente cuestionados, “los que vienen van a ser más sometidos todavía por el sistema, no tenemos salida, estamos dando vueltas en un círculo y yo apuntaría directamente a la cabeza, al sistema, tenemos que cambiar el sistema”.