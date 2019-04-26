La Chispa reunirá a artistas en el “Me llaman Calle fest”

Más de 60 artistas formarán parte de esta actividad gratuita que reunirá música, teatro, poesía, artes visuales, escultura, artesanías, shows performáticos y más.

Según detalló Pachín Centurión, fundador de este espacio cultural junto a Malena Bareiro, el festival surge como respuesta a las amenazas que reciben por parte de vecinos y de la Municipalidad de Asunción para clausurar el local.

“No se puede encasillar la expresión del arte, no se puede definir lo que es cultura, todas las personas somos únicas y diversas en cada una, y La Chispa es un espacio libre de expresión, y encima de forma gratuita. Somos contracultura y eso puede molestar mucho”, expresaron a través de las redes sociales.

El espacio ganó gran notoriedad luego de recibir la visita de artistas como Manu Chao, Rubén Albarrán (Café Tacvba) y Pablo Lescano (Damas Gratis).

Paralelamente, esta noche el espacio albergará a “La Parka fest”, a partir de las 20:00. Estarán en escena La Rolla, La Repartija, Descontrolarius, Pueblada, Las Tetas y Vare’a Stone. El acceso al festival será libre y gratuito.