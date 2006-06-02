02 de junio de 2006 - 09:06
Un alegato contra la opresión
Este artículo tiene 19 años de antigüedad
MBOKAJA HA’EÑO. Drama. De Néstor Romero Valdovinos. Dirección escénica de Carlos Gómez. Dirección general de Roger Bernalve. Elenco: Katty Pacuá (Ña María), Bernalve (Manuel), María Luisa Garayo (Luisa), Gómez (Chomai), Claudio Valdovinos (Leocadio), Silvania Granada (Silveria), Néstor Castillo (Gabriel), Fernando Fleitas (Juancito), Matías Martínez (Juan Andrés). En la sala Federico García Lorca (O’Leary 112). 21:00.