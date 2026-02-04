Caso Melania Monserratn: adolescente acusado de feminicidio y abuso sexual de una niña continuará en prisión preventiva

La decisión fue adoptada tras la audiencia de revisión de medidas cautelares realizada este martes, en el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos el año pasado en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá. Durante la diligencia, la defensa había solicitado que el adolescente sea beneficiado con medidas alternativas, proponiendo su internación en el domicilio de sus padres.

El planteamiento fue rechazado luego de la oposición formulada por los fiscales Carlos Ramírez y Laury Vázquez, quienes argumentaron que el plazo de la medida cautelar debe computarse desde una segunda imputación realizada en diciembre de 2025, cuando el Ministerio Público recalificó los hechos inicialmente atribuidos como homicidio doloso.

Según la Fiscalía, nuevos elementos probatorios incorporados durante la investigación, entre ellos análisis laboratoriales y resultados de ADN, permitieron imputar al adolescente por los supuestos hechos punibles de feminicidio y abuso sexual en niños, derivando posteriormente en la presentación de la acusación formal.

Los representantes del Ministerio Público sostuvieron, además, que persisten riesgos procesales, como el peligro de fuga y la necesidad de garantizar el sometimiento del imputado al proceso penal. También señalaron que el domicilio propuesto para cumplir las medidas alternativas se encuentra próximo a la vivienda de familiares de la víctima.

Durante la audiencia, los fiscales hicieron referencia a un informe psicológico agregado al expediente, el cual describe rasgos de impulsividad y problemas de conducta en el adolescente, aspectos que fueron considerados relevantes al momento de evaluar la procedencia de una eventual sustitución de la prisión preventiva.

Con esta resolución, se mantiene vigente la medida cautelar mientras avanza el proceso. En ese contexto, se confirmó que la audiencia preliminar fue fijada para el próximo 26 de febrero, instancia en la que el juzgado deberá resolver si la causa es elevada a juicio oral.