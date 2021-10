Excelencia en la atención ocular

Città di Pavia es el nombre de la ciudad en Italia que da su origen al apellido familiar y al nombre de la Clínica Pavía, fundado hace tres años como consultorio oftalmológico pero que decidió ampliar y mejorar sus servicios y la atención a sus pacientes hace 12 meses. Es así que actualmente cuenta también con atención en clínica médica, pediatría, traumatología, otorrinonaringología, dermatología, nutrición y tratamientos de belleza facial.

“Nuestra atención en oftalmología cuenta con varias subespecialidades a ser retina, glaucoma, uveítis, córnea y cirugía refractiva además de oftalmo-pediatría, cirugía de párpados y vías lagrimales así como cataratas”, cuenta Justo Pavía, médico oftalmólogo y propietario de la clínica.

Además de su amplia gama de servicios, cuenta con equipamiento y tecnología de alta calidad que permite además, ajustarse a los protocolos sanitarios vigentes contra el covid-19, respetando principalmente la distancia prudente entre médico y paciente.

“Nuestro objetivo principal es la excelencia en la atención. No solo contamos con un plantel médico altamente capacitado dentro y fuera del país, si no también con equipamiento de última generación que permite al médico agilizar su trabajo, optimizando así la calidad de la atención. Es muy importante para la clínica que el paciente no solamente salga conforme con la atención recibida, si no también que comprenda su tratamiento o las características de su patología”, destacó para mencionar además que la clínica funciona junto con la Óptica Gema, que se encarga de cubrir las necesidades de lentes de los pacientes.

Ubicado en Villa Elisa (Avda. Enrique Von Poleski c/ Paraguarí), la Clínica Pavía cuenta también con consultorios de apoyo en San Antonio. Se puede conocer más de sus servicios en @clinicapavia (Instagram y Facebook).