Kia y Sony: una alianza de película

El objetivo de este acuerdo es combinar el trabajo de los diseñadores, tanto creativos de las animaciones y ficciones de Sony, con los innovadores diseños de productos Kia.

LA idea incluso es que aparezcan aquellos modelos que aún no hayan sido lanzados al mercado.

De esta manera, Kia tendrá visibilidad en las diferentes historias a estrenarse en la pantalla grande, para dar una idea al espectador de lo que Kia tiene proyectado lanzar en el futuro, con mucha más emoción y la magia de los efectos especiales cinematográficos.

Como primera obra audiovisual para celebrar esta alianza, el Grupo Garden, representante de Kia en Paraguay, agasajó a invitados especiales y a la prensa invitándolos a una función exclusiva de la película Venom.

Los invitados pudieron disfrutar de la película en una proyección especial que se realizó en las salas de Cinemark.

En esta historia en particular, los invitados especiales disfrutaron en detalle del talento de dos creadores que, a pesar de trabajar en campos completamente diferentes, traspasaron los límites de la innovación y la creatividad: Sheena Duggal, supervisora de efectos visuales de Venom: Let there be Carnage, y Won-kyu Kang, director de Kia Design Innovation Group.

Más información sobre esta alianza y su impacto a nivel local y global en kia.com.py.