Samsung lanzó “The Freestyle”

Dirigido a la Generación Z y los millennials, The Freestyle es un proyector, un altavoz inteligente y un dispositivo de iluminación ambiental, todo en un dispositivo portátil y liviano. Cuando se trata de portabilidad, The Freestyle pesa solo 830 gramos, lo que permite convertir cualquier espacio en una pantalla con facilidad. A diferencia de los proyectores cuadrados convencionales, la base versátil de The Freestyle permite una rotación de hasta 180 grados, lo que habilita a los usuarios a mostrar vídeos de alta calidad en cualquier lugar: mesas, pisos, paredes o incluso techos, sin necesidad de una pantalla separada.

Las funciones permiten que el dispositivo ajuste automáticamente su pantalla a cualquier superficie en cualquier ángulo, proporcionando una imagen perfectamente proporcional en todo momento.

Para obtener más información sobre la cartera de productos lifestyle de Samsung, visitar www.samsung.com.