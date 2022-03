Con la campaña mundial “Keep Walking”, Johnnie Walker celebra a las mujeres pioneras

La famosa frase Keep Walking, que lleva más de 20 años estimulando al mundo entero con un mensaje de progreso y positividad, abre este capítulo mientras el propio mundo se reabre.

El punto de partida se produce con la película, para televisión y digital, repleta de un contagioso himno. El tema es un mash-up de canciones famosas sobre el caminar, con muestras de clásicos, como Walk this way de Run DMC con Aerosmith, These boots are made for walking, en la versión con Loretta Lynn, y Walk on the wild side de Lou Reed, que busca que la gente se levante y se mueva de nuevo para empezar a socializar con confianza.

La película está disponible en www.youtube.com/watch?v=Ftjob4jOKGI.

Inspirar a la gente

“Con esta campaña, Johnnie Walker nos inspira a seguir adelante con entusiasmo. Es una inyección de ánimo en este momento de recuperación. La marca se compromete a colaborar, a promover el progreso colectivo, a hacerse eco de las líneas y a invitar a la gente a tomar acción”, afirma Juliana Ballarin, responsable de marketing del portafolio de whisky de Diageo.

Junto con el electrizante tema, Johnnie Walker muestra una visión épica de las ciudades, proyectando frases inspiradoras de pioneros culturales sobre los horizontes y los hitos culturales de todo el mundo.

Citas de personalidades, como Grace Jones, Dolly Parton y Ayrton Senna se verán en Nueva York, Nueva Delhi, Ciudad de México, Ciudad del Cabo, Tokio, Bangkok y otros lugares.

Representación local

Paraguay está representado con la frase de la actriz Lali González, actualmente participando en la telenovela argentina “La 1-5/18″. También aparece el cantautor paraguayo Iván Zavala, referente del género pop latino que transcendió a la fama en 2012.

En ese mismo ritmo, en el mes de la mujer, Johnnie Walker celebra a las mujeres pioneras, las que han roto estereotipos en distintos ámbitos y son ejemplos para que otras más pudieran seguir su propio camino, el que más les guste.

Durante más de dos siglos, Johnnie Walker ha apostado al progreso y la innovación. En esta nueva edición de Keep Walking, la marca quiere inspirar a la gente a dar el siguiente paso, reflejando la energía, las palabras y los pensamientos de íconos culturales y pioneros, que comparten este espíritu.

“Johnnie Walker siempre ha sido una marca desafiantemente optimista y con visión de futuro. De eso trata Keep Walking. Son dos palabras que dicen mucho sobre la positividad, la posibilidad y la resiliencia. Después de todo lo que hemos afrontado estos últimos años, no podemos imaginar un momento reciente de la historia en el que estos sentimientos sean tan importantes”, comenta Julie Bramham, directora global de marca de Johnnie Walker.

La campaña cuenta con una serie de socios locales que ayudarán a hacer tangible este viaje. En más de 20 países, innovadores artistas como DJ Alok (Brasil), Divine (India), CL (Corea), Alfonso Herrera (México), Ivan Zavala (Paraguay) y Lali González (Paraguay) unirán sus fuerzas a las de Johnnie Walker para ayudar a dinamizar espacios sociales, como bares, clubes y comunidades.

Acerca de Diageo

Diageo es un líder mundial en la producción de bebidas alcohólicas de alta calidad, con una colección de marcas en las categorías de licores, vinos y cervezas. Estas marcas incluyen Smirnoff, Johnnie Walker, Ypióca, Tanqueray, Cîroc, Guinness y Baileys, entre otras.

Diageo es una empresa multinacional que opera en 180 países. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Nueva York (DEO) y en la de Londres (DGE).

Para más detalles del trabajo que realizan, ingresar a www.diageo.com.