La amplia variedad de ahorros va entre el 20% y 30%, en diversos rubros, como electrodomésticos y tecnología, hogar, indumentaria y accesorios. También hay beneficios en florerías y confiterías, como María Castaña.

Entre el 5 y 8 de mayo, hay ahorros del 20% al 25% en tiendas premium, como Carolina Herrera, Purificación García, LongChamps, MaxMara y Jazmín Chebar.

La semana del 7 al 11 de mayo, será la semana principal de beneficios. Los clientes encontrarán la mayor cantidad de oportunidades de compras con ahorros directos en las tiendas, tanto en los centros comerciales como en comercios de Asunción y Gran Asunción, con marcas como Pilar, Under Armour, Gap, Banana Republic, Ginebra, Fuschia, Mango, Springfield, Gino Ventori y Carmen Steffens.

Otras tiendas premium adheridas son: Cardon, Daniel Cassin, Hush Puppies, Aldo, Albertina, Crocs, Puma, Aphrodite, L’Occitane, Plaza hogar, Champs elysees, Cher, Nine west, Della Poletti, Tous, Geox, Levis, Seven for all, Marketplace, The urban haus, Joyería Armele, Denoir, Timberland, Puma, Skechers, Aeropostale, Outdoors, y un montón de marcas de calidad con beneficios adicionales del 5% pagando con QR desde la app Itaú. Además, las compras pueden fraccionarse en seis cuotas sin intereses.

Más beneficios

Del 13 al 15 de mayo, los beneficios serán para los clientes que desean comprar en Feria Asunción, donde habrá 20% de ahorro y el beneficio del 5% adicional pagando con QR.

El 13 de mayo habrá 30% de ahorro con las tarjetas Stock y Superseis en cada uno de estos supermercados y el 14 de mayo para las tarjetas Premium habrá 30% de ahorro en Delimarket.

De acuerdo al banco, estas son solo algunas promociones pensadas para mamá, además de las vigentes en farmacias, la promo After Office, en diversos spas, todos los miércoles, entre otras.

Tienda Naranja

Quienes quieran hacer sus compras vía online, pueden hacerlas a través de Tienda Naranja, para elegir los mejores regalos para mamá. Hay ofertas especiales en varias tiendas, productos y rubros específicos.

“Es importante recordar que todas las compras realizadas con tarjetas de crédito Itaú acumulan puntos, para luego canjearlos de forma directa en los comercios adheridos al programa de canje de puntos”, informan.

Los interesados en conocer todos los beneficios vigentes, no solo para estas fechas, pueden consultar en la app ItaúPy. Quienes no tienen la tarjeta Itaú, pueden solicitarla ingresando a www.itau.com.py/cuentadigital y disfrutar de beneficios los 365 días del año.