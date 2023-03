El “fall winter” de American Look llega con todo

American Look lanza una nueva campaña con la llegada del otoño al país. Es una colección para esta temporada de otoño, pensada igualmente para el invierno.

No hay nada mejor que prepararse con anticipación para cuando cambie el clima en el centro del continente sudamericano. Esta vez, en alianza con otras marcas, arriba la campaña Out Of Context Fall Winter, con impecables prendas y medias para todo andar.

Es la ocasión precisa para renovar los hoodies, las remeras con estampados únicos, que son especiales para todo tipo de actividades.

La propuesta no para ahí con todo lo que se viene, porque además hay una amplia variedad de remeras para todos los gustos. Con un estilo extravagante y único, con mucha onda para encarar esta nueva colección. Se suman otras marcas aliadas a esta campaña y las opciones son varias.

Esta vez, gente de todas las edades podrán observar, admirar y llevarse las mejores prendas con los accesorios únicos, que marcarán la diferencia en todo momento. Deja que tu oufit hable por vos es el lema que se impone.

Estas nuevas prendas se encuentran en las diversas tiendas en los principales centros de compras en el territorio nacional: San Lorenzo Shopping, Shopping Mariscal, Shopping Mariano y Shopping del Sol. Además se puede seguir en redes: @americanlookpy.