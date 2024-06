Destacan ventajas de electromovilidad

En la oportunidad, Miguel Carrizosa destacó las ventajas a nivel país para impulsar la electromovilidad, no solo por una cuestión ambiental como la mayoría de los países del mundo, sino también para aprovechar la producción de energía limpia y renovable. “Somos uno de los países con mayor producción de esta energía per cápita. Si le damos fuerza a la electromovilidad, no solo estamos ayudando al medioambiente, estamos también sustituyendo las importaciones de petróleo y ahorrando divisas para el país”, indicó.