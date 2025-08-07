Ucom y Cavida lanzaron curso para alta dirección

anahi.acevedo

La Universidad Comunera (Ucom), en alianza con Cavida, presentaron el Curso de Formación de Directores Profesionales, una propuesta que busca elevar el estándar de liderazgo en los directorios de empresas paraguayas.

La apertura estuvo a cargo de la Mgtr. Gloria Ayala Person, presidenta de Cavida, quien compartió reflexiones clave sobre el valor de formarse, incluso ocupando los más altos cargos.

“Hoy, más que nunca, el liderazgo requiere preparación, visión y compromiso con el desarrollo sostenible de nuestras organizaciones. Este curso es una oportunidad para quienes ya lideran, pero quieren hacerlo aún mejor, dado el contexto cambiante en el que vivimos”, destacó Ayala Person durante su intervención.

La propuesta académica presentada apunta a desarrollar habilidades clave en finanzas, gobernanza, liderazgo y planificación estratégica, todo con un enfoque práctico y adaptado a la realidad del mercado local.

El curso se inicia el 19 de septiembre y se desarrollará en modalidad híbrida.