Petrobras inicia Promo Rally 2025 y circuito de descuentos

Participar es muy fácil: cargando desde G. 250.000 en las estaciones Petrobras adheridas, los clientes ya pueden participar del sorteo.

Si la carga se realiza a través de la aplicación Premmia, los cupones se generan automáticamente. En caso de efectuarse el pago con otro medio, el cliente debe mandar su factura por WhatsApp al teléfono 0984 044 006.

Las cargas de Súper 97, Nafta Podium o Diésel Podium tienen doble cupón. Además, con G. 40.000 adicionales, los clientes se pueden llevar la remera oficial del Toyota Gazoo Racing Team, ideal para vivir la promo con toda la actitud.

Asimismo, para acelerar el inicio de la promo, Petrobras lanzó esta semana el “Circuito de Descuentos”, una activación especial que ofreció 50% de descuento en los combustibles Súper 97 y Diésel Podium durante una hora en estaciones seleccionadas de distintas ciudades del país.

El recorrido comenzó en Asunción y el departamento Central.

No obstante, siguió en el interior en ciudades como Encarnación, Ciudad del Este y Coronel Oviedo.

La Promo Rally Petrobras estará vigente hasta fines de octubre, acompañando las fechas más importantes del calendario motor nacional.

Para conocer más información acerca de las promociones, los interesados pueden ver las bases y condiciones en la página web www.petrobrasdistribucion.com.py o bien pueden ingresar a las redes sociales de la marca @estacionespetrobraspy.