Con showroom de Chery, llegó el T8 Pro Híbrido

Desarrollado bajo el estándar europeo de durabilidad, el sistema de chasis proporciona al T8 Pro Híbrido el mejor rendimiento dinámico de su segmento.

Esta generación del modelo mantiene el ADN de diseño característico de la familia T8, perfeccionando sus detalles para ofrecer una presencia más madura. Su silueta robusta y líneas cuadradas, junto con un frontal musculoso realzado por faros resistentes y luces diurnas distintivas, crean una identidad visual fuerte y una actitud decidida para conquistar cualquier camino. En su interior a nivel infoentretenimiento equipa una pantalla de instrumentos de 12,3” y una pantalla Multimedia 15,6” con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para celulares, asistente de voz inteligente y sistema de audio con 12 parlantes. Más datos en chery.com.py.