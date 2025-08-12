Universitaria llegó a Santa Rosa del Aguaray

Este espacio, que se encuentra en Géminis Super Center, tiene como objetivo acercar aún más los servicios a los socios. Desde este nuevo centro, los asociados podrán acceder a una variada oferta de servicios financieros que incluyen: Créditos adaptados a las necesidades, cuentas de ahorro y productos financieros, tarjetas de crédito y débito y beneficios sociales pensados para cada etapa de la vida.
“Te invitamos a asociarte a Universitaria de manera fácil y rápida”, invitan.
Los interesados deben ingresar a www.universitaria.coop o contactar a través de WhatsApp al (021) 617-0000 para obtener más información.
Con esta nueva apertura, Universitaria reitera su papel como aliada en el crecimiento personal y profesional de miles de paraguayos en todo el país.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy