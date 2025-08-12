Empresariales

Universitaria llegó a Santa Rosa del Aguaray

La Cooperativa Universitaria continúa su expansión y reafirma su compromiso con el desarrollo regional al celebrar la apertura de su nuevo Centro de Atención al Socio en Santa Rosa del Aguaray.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 01:00
Inauguración de Universitaria en Santa Rosa del Aguaray.
Inauguración de Universitaria en Santa Rosa del Aguaray.gentileza

Este espacio, que se encuentra en Géminis Super Center, tiene como objetivo acercar aún más los servicios a los socios. Desde este nuevo centro, los asociados podrán acceder a una variada oferta de servicios financieros que incluyen: Créditos adaptados a las necesidades, cuentas de ahorro y productos financieros, tarjetas de crédito y débito y beneficios sociales pensados para cada etapa de la vida.

“Te invitamos a asociarte a Universitaria de manera fácil y rápida”, invitan.

Los interesados deben ingresar a www.universitaria.coop o contactar a través de WhatsApp al (021) 617-0000 para obtener más información.

Con esta nueva apertura, Universitaria reitera su papel como aliada en el crecimiento personal y profesional de miles de paraguayos en todo el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado