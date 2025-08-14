Banco Atlas se une como aliado de Techo Paraguay

En esta edición, más de 50 colaboradores participaron en la construcción de cinco viviendas de emergencia en la comunidad 3 de Noviembre, en la ciudad de Luque, beneficiando a familias en situación de vulnerabilidad.

Además de la construcción, se llevaron a cabo actividades educativas y recreativas en paralelo, como un taller de cuentacuentos acompañado de dinámicas lúdicas para los niños de la comunidad.

De la misma manera, Banco Altas, en colaboración con su prestador de servicios Inmedical, realizó un taller de primeros auxilios dirigido a unos 25 residentes de la zona.

La capacitación tuvo como objetivo brindar conocimientos básicos para actuar en situaciones de emergencia. Al finalizar el espacio, se entregaron botiquines de primeros auxilios a todos los participantes.

