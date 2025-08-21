Coca-Cola es patrocinador de Juegos Panamericanos

En el Parque Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, y en la Secretaría Nacional de Deportes, en Asunción, los visitantes podrán participar de activaciones especiales: un juego de básquet de Powerade con premios y regalos, y una canchita de piki de Coca-Cola, también con recompensas para quienes se animen a jugar.

Además de la experiencia deportiva, Coca-Cola Paresa impulsa una acción clave para el cuidado del medioambiente mediante la instalación de Puntos de Recupero de botellas PET en las principales sedes, fomentando que los envases generados durante los juegos tengan un destino seguro y promoviendo la cultura del reciclaje entre todos los asistentes.