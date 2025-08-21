Matter redefine el concepto de oficinas corporativas, en Asunción

“Matter nace para cambiar la arquitectura de oficinas: ya no son espacios solo para operar, sino para inspirar”, indicaron ejecutivos del Consorcio durante el lanzamiento realizado en el Hotel Sheraton.

“Proponemos espacios con luz natural, ventilación y propósito”, destacaron.

“No buscamos construir más alto, sino más inteligente”, agregaron.

Con arquitectura de vanguardia, diseño sobrio y prestaciones pensadas para el bienestar, Matter combina la categoría AAA con una mirada contemporánea sobre cómo se trabaja hoy.

Este edificio de 20 pisos tendrá oficinas desde 208 m2 hasta 524 m2, con balcones aterrazados y ventilación natural.

Contará con climatización VRF, rooftop restaurant, un Auditorium y Hub Área para networking.

Matter tiene certificación LEED (eficiencia energética), seguridad 24/7, generador eléctrico con 100% de cobertura y más de 230 cocheras.

El proyecto surge de escuchar las transformaciones que trajo la pandemia. Si bien el home office fue una tendencia, hoy las grandes compañías valoran nuevamente la presencialidad, pero en entornos que brinden calidad de vida”, indicaron.

“Por eso Matter apuesta a oficinas luminosas, abiertas y pensadas para el bienestar”, añadieron desde la desarrolladora.

Ubicado estratégicamente, Matter ofrece vistas únicas al skyline de Asunción y al Chaco desde sus primeros niveles, al encontrarse por encima de delSol Shopping.

La ciudad, caracterizada por su verdor, permite que incluso los pisos bajos ofrezcan una conexión visual con la naturaleza, un diferencial frente a otras urbes densamente urbanizadas.

“Pasamos gran parte de nuestras vidas en oficinas. Matter busca redefinir ese espacio, apostando por una vida laboral distinta, donde la comodidad, la salud y la conexión con el entorno sean protagonistas”, afirman sus responsables.

La obra se inició en marzo de este año y 41% de sus oficinas ya está vendido.

Más información en su cuenta de Instagram, como @torrematterpy y al 0975 102-900.