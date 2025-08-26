Empresariales

Harinas Federal presentó nueva línea de productos

En el Patio de Comidas del Supermercado Real San Vicente se realizó el lanzamiento oficial de Harinas Federal, la nueva propuesta de Cereales SA que amplía la reconocida marca Federal hacia el mundo de la panadería, repostería y el mundo casero de las recetas de uso cotidiano.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 01:00
Cereales SA presentó sus Harinas Federal.
Cereales SA presentó sus Harinas Federal.Pedro Gonzalez

El gerente general de Cereales SA, Alberto Cruz, abrió la velada con unas palabras en las que compartió la trayectoria de la empresa, la historia de la marca Federal y el desafío de llevar adelante este proyecto.

Destacó que la fuerza y reconocimiento que Federal ha logrado en el mercado de pastas secas sirvió como base para el desarrollo de la nueva línea de harinas, pensada para satisfacer tanto a consumidores finales como a profesionales del rubro.

Harinas Federal se presenta en variedades 000, 0000 y Leudante, en envases de 1 kg, 500 gramos y 5 kg, adaptándose a distintos usos y necesidades de dulces, salados y una amplia gama de panificados, demostrando así calidad y versatilidad.

Enlace copiado