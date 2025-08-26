Harinas Federal presentó nueva línea de productos

El gerente general de Cereales SA, Alberto Cruz, abrió la velada con unas palabras en las que compartió la trayectoria de la empresa, la historia de la marca Federal y el desafío de llevar adelante este proyecto.

Destacó que la fuerza y reconocimiento que Federal ha logrado en el mercado de pastas secas sirvió como base para el desarrollo de la nueva línea de harinas, pensada para satisfacer tanto a consumidores finales como a profesionales del rubro.

Harinas Federal se presenta en variedades 000, 0000 y Leudante, en envases de 1 kg, 500 gramos y 5 kg, adaptándose a distintos usos y necesidades de dulces, salados y una amplia gama de panificados, demostrando así calidad y versatilidad.