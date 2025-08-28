Beneficios exclusivos de Sudameris a alumnos de la UC

Hasta el 11 de septiembre los estudiantes que abonen el semestre completo con sus tarjetas de crédito Sudameris accederán a 20% de reintegro y la posibilidad de financiar el pago en hasta 6 cuotas sin intereses.

Este beneficio está habilitado para los Campus de la Universidad Católica en Asunción y Guairá.

Para facilitar el acceso al beneficio, Sudameris está presente con espacios habilitados para la emisión de tarjetas de crédito digitales al instante en las sedes: Central- Centro, Campus Santa Librada en Asunción y en el Campus Guairá en Villarrica.

Este beneficio exclusivo es válido para el pago de carreras de grado. Las bases y condiciones están en www.sudameris.com.py/beneficios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más datos en las redes sociales: @sudamerispy.