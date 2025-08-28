Copacons saluda a la Aseguradora Tajy por su 28° aniversario

Por exigencias de la Ley, una compañía de seguros debe ser una sociedad anónima. En el caso de Tajy, los accionistas son cooperativas y por lo tanto sus directores están designados por estas.

El órgano de control de la firma es la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.

Por ello, dentro de ese marco, lleva adelante una gestión transparente y responsable, sin abandonar los principios cooperativos que les hace una empresa con un profundo compromiso con sus accionistas, asegurados y la comunidad en general.

Copacons (Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda.) es accionista mayoritaria de la compañía. Por este motivo les toca ejercer la presidencia y esto con un directorio atento al avance, tanto económico como social.

“La Aseguradora Tajy cumple 28 años y quiero saludar, en nombre de los directivos y colaboradores de Copacons Ltda. a los accionistas, directores y trabajadores por esta importante fecha. A nuestros clientes, cooperativas y ciudadanos en general, darles las gracias por confiar una vez más en nosotros. Los extraordinarios resultados de este ejercicio se deben a la gestión de este equipo, pero fundamentalmente a nuestros clientes que confían en nosotros”, finalizó el Ing. Gustavo Samaniego, quien también es presidente de Copacons Ltda.