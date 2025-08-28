Tigo Paraguay cumple 33 años de conexión e innovación, con la mirada puesta en el futuro y el compromiso con el país más sólido que nunca

Desde sus inicios como Telecel en 1992, pasando por el nacimiento de la marca Tigo en 2004, hasta consolidarse como líder en el desarrollo de las telecomunicaciones en Paraguay, la compañía ha sido protagonista de avances que hoy forman parte esencial de la vida diaria de millones de paraguayos.

“Somos una empresa que nació para conectar personas y que hoy transforma vidas a través de las autopistas digitales. Este aniversario es una celebración de la confianza, la innovación y el impacto que generamos juntos”, expresó Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.

Una historia de innovación y conexión

Desde sus inicios, Tigo Paraguay ha sido pionero en abrir caminos para que más paraguayos accedan a la tecnología.

En los años noventa introdujo el roaming internacional y servicios innovadores como el internet inalámbrico, acercando el mundo digital a un país que daba sus primeros pasos en conectividad.

La primera gran revolución llegó a mediados de los 2000, cuando Tigo democratizó el acceso a la tecnología con hitos como el cobro por segundo, la minicarga electrónica y el despliegue de la primera red de fibra óptica.

A ello se sumó el lanzamiento de la billetera electrónica Tigo Cash en 2008, que pronto evolucionó a Tigo Money y cambió para siempre la manera de enviar dinero, pagar servicios y acceder a productos financieros, generando inclusión para miles de paraguayos.

La diversificación de servicios se consolidó entre 2010 y 2015, con la creación de Tigo Business, Tigo TV, Tigo Internet Hogar y el desarrollo de programas de responsabilidad social con enfoque en la educación digital, como los Telecentros Tigo.

En 2014, la compañía volvió a innovar con el lanzamiento de Tigo Sports, el primer canal deportivo del país, que transformó la manera de vivir el fútbol paraguayo.

En los últimos diez años, Tigo marcó nuevos hitos tecnológicos. En 2016 inauguró el Data Center Tier III, que hoy respalda gran parte del ecosistema digital.

Ese mismo año inició el despliegue de la red 4G, la de mayor cobertura y robustez del país.

Hoy, con más de 22.000 kilómetros de fibra óptica de alta capacidad, una cobertura móvil que alcanza al 97% de la población y 9 salidas internacionales, Tigo reafirma su liderazgo en conectividad y servicios digitales.

Compromiso con el futuro de Paraguay

Celebrar 33 años es también reafirmar una visión de largo plazo: un Paraguay más conectado, inclusivo y competitivo.

Como parte de su compromiso con el país, Tigo impulsa programas de responsabilidad social que amplían las oportunidades de educación y desarrollo digital en todo el territorio.

Iniciativas como Jóvenes Conectados, en alianza con el MEC y empresas líderes, permiten que miles de estudiantes de instituciones públicas accedan a cursos online de universidades y compañías de prestigio mundial, además de participar en experiencias inmersivas que los vinculan directamente con el mundo laboral.

“Somos una empresa de tecnología, pero sobre todo somos una empresa de personas. Lo que más nos enorgullece no es solo el desarrollo digital, sino la confianza de nuestros clientes, la vocación de nuestros colaboradores y el potencial de cada conexión que hacemos posible”, agregó Laratro.

En este nuevo aniversario, Tigo reafirma su visión de ser protagonista del futuro digital de Paraguay, apostando a una red más robusta, servicios cada vez más personalizados y una compañía sostenible e inclusiva que continúe transformando vidas.