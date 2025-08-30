Empresariales

Coca-Cola: recicladores obtienen certificación

Un total de 18 recicladores culminaron el curso “Recolector de Material Reciclable y Valorizable”, iniciativa desarrollada por Soluciones Ecológicas y Sinafocal con el respaldo de aliados estratégicos como Coca-Cola Paresa y la Municipalidad de Asunción, consolidando un paso hacia la economía circular y la dignificación del reciclaje en Paraguay.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 01:00
Tras la capacitación, recicladores de base reciben certificados.
Tras la capacitación, recicladores de base reciben certificados.ARCENIO ACUÑA

La capacitación, de 60 horas de duración, ofreció herramientas clave sobre valorización de residuos, gestión de materiales reciclables, educación financiera y habilidades blandas, buscando mejorar las condiciones laborales de los recicladores e integrarlos plenamente en un modelo inclusivo de economía circular.

Con este programa, se busca honrar el trabajo de los recicladores de base y brindarles oportunidades de capacitación y reconocimiento, al tiempo que se fortalece el sector del reciclaje como un motor clave para la sostenibilidad y el desarrollo social, de acuerdo con Coca-Cola Paresa.

