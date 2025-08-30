Coca-Cola: recicladores obtienen certificación

La capacitación, de 60 horas de duración, ofreció herramientas clave sobre valorización de residuos, gestión de materiales reciclables, educación financiera y habilidades blandas, buscando mejorar las condiciones laborales de los recicladores e integrarlos plenamente en un modelo inclusivo de economía circular.

Con este programa, se busca honrar el trabajo de los recicladores de base y brindarles oportunidades de capacitación y reconocimiento, al tiempo que se fortalece el sector del reciclaje como un motor clave para la sostenibilidad y el desarrollo social, de acuerdo con Coca-Cola Paresa.