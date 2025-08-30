Itaú, el banco que da sabor y estilo a Drinks & More

La cita será el jueves 18 de septiembre, desde las 19:00, en el Sheraton Asunción Hotel.

Este año, el evento mantiene su ya clásica degustación sin límites de vinos blancos, rosados, espumantes, cervezas premium y destilados de alta gama de las principales casas del país. Suma una ambientación especial para brindar y bailar con los sets de los DJ Sole Rossner y Arcoiris Analógico.

A la experiencia líquida la acompañan delicatessen y bocados gourmet pensados para realzar cada copa.

Organizado por la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro), Drinks & More tiene como sponsor a Banco Itaú, que ofrece 10 cuotas sin intereses para la compra de las entradas de G. 270.000 a través de Ticketea. El evento tiene auspicio de Garden con su marca Fiat y Café Valdez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy