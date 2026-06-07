Caaguazú: Nueve intendentes buscarán el “rekutu” tras las internas

De los nueve jefes comunales que obtuvieron el pase para buscar su reelección en octubre, seis pertenecen a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y tres al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Por la ANR, pugnarán por otro periodo de gobierno municipal Marcos Benítez en Coronel Oviedo; Leonardo Fabio en Cecilio Báez; Luis Palacios en San Joaquín; Hugo Franco en Tembiaporã; Gilmar Da Silva en Nueva Toledo y Carlos Godoy en Repatriación.

Por el PLRA, irá por el rekutu Manolo Solís en Nueva Londres; Eduardo Giménez Miltos en La Pastora y Juan Carlos Amarilla en Simón Bolívar.

La jornada transcurrió sin incidentes de consideración y estuvo marcada por una importante participación ciudadana en varios distritos.

Coronel Oviedo

En la capital departamental, el actual intendente Marcos Benítez se impuso en la interna de la ANR al obtener 13.519 votos, superando a Elvio Castro, que consiguió 8.315 votos, y a Roly Gaona, que alcanzó 3.598 votos. Con este resultado, el dirigente se convirtió en el candidato colorado para las elecciones municipales de octubre.

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En filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la actual concejal municipal Rosana Bogado logró una contundente victoria al obtener 4.685 votos, frente a los 1.693 votos alcanzados por René Ávalos. De esta manera, quedó confirmada como candidata liberal para la disputa por la Intendencia.

Caaguazú

En el distrito de Caaguazú, la candidata colorada Raquel Alvarenga obtuvo una amplia victoria al cosechar 8.858 votos, mientras que su adversario interno, Víctor Fretes, alcanzó apenas 337 votos.

Por el PLRA, el candidato de consenso Alejo Ríos ratificó su postulación al reunir 5.408 votos, convirtiéndose en el representante liberal para las elecciones municipales.

J. Eulogio Estigarribia

En la ciudad industrial del departamento, Stanley Hildebrand se adjudicó la candidatura colorada tras obtener 4.556 votos, superando a Papu Espínola, que logró 3.264 votos. En tercer lugar quedó Cristian “Takuara” Cardozo, quien alcanzó 1.118 de las preferencias emitidas.

En las filas liberales, Nelson Navarro, del movimiento Nuevo Liberalismo Unidad para la Victoria, confirmó su candidatura al reunir 2.037 votos, asegurando así la representación partidaria para las elecciones generales.

Los demás distritos

Los resultados de las internas también permitieron definir las candidaturas en los restantes municipios del departamento. Dentro de la ANR-Honor Colorado, los ganadores fueron Gustavo Villar en Carayaó, Leonardo Fabio en Cecilio Báez, Ernesto Velastiquí en José Domingo Ocampos, Liliana Acosta en Mariscal Francisco Solano López, Carlos Godoy en Repatriación, Luis Palacios en San Joaquín, Jorge González en San José de los Arroyos, Hugo Franco en Tembiaporã, Vidal Castellano en Vaquería, Marcos Spezini en Juan Manuel Frutos, Joaquín López en Tres de Febrero, Dani Godoy en R.I. 3 Corrales, Antonio Hidalgo en Santa Rosa del Mbutuy, Eddy Neufeld en Raúl Arsenio Oviedo, Nathalia Benítez en Yhú, José Caballero en Simón Bolívar y Juan Franco en La Pastora.

Por otra parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) confirmó como candidatos a Alcides Orue Rosales en 3 de Febrero, Elio Giménez en Carayaó, Hugo Gavilán en José Domingo Ocampos, Eduardo Giménez Miltos en La Pastora, Manolo Solís en Nueva Londres, Pedro Luis Vera González en R.I. 3 Corrales, Ramón Cantero en Raúl Arsenio Oviedo, Lorenzo Rojas en San Joaquín, Antonio Ever Benítez en Santa Rosa del Mbutuy, Juan Carlos Amarilla Martínez en Simón Bolívar, Sotero Cáceres en Tembiaporã, Edgar Cantero en Vaquería y Martín Jara en Yhú.