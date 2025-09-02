Isuzu presenta la nueva camioneta D-Max Blade

La presentación del vehículo, realizada en Encarnación, reunió a directivos de la marca, medios de comunicación y referentes del sector automotor para conocer de cerca la nueva propuesta de Isuzu, la cual promete convertirse en la favorita del mercado local.

La nueva D-Max Blade es el reflejo del compromiso de la marca con la excelencia, integrando equipamiento, potencia, seguridad de alto nivel y siendo la única marca con rendimiento del 25% en consumo con cada tanque lleno.

Entre las características más destacadas de las nueva D-Max Blade se encuentran: motorización potente, diseño imponente, tecnología avanzada y comodidad interior.

Durante el evento representantes de Isuzu Paraguay expresaron su entusiasmo por este lanzamiento y destacaron que la nueva D-Max Blade representa el siguiente paso en la evolución de la marca en Paraguay.

