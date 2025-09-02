La Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. fue reconocida como “Empresa Paraguaya del Año 2025” en el LAQI Impact Summit Paraguay

El galardón, otorgado por el Latin American Quality Institute (LAQI), destacó a las empresas que se distinguieron por su liderazgo, excelencia e impacto positivo en el sector, reafirmando la trayectoria de la Cooperativa Medalla Milagrosa en materia de innovación, sostenibilidad y calidad en la gestión.
El encuentro reunió a líderes empresariales, autoridades y representantes de distintos sectores.
Con esta distinción, la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. reafirmó su liderazgo en el sector cooperativo y su aporte al desarrollo sostenible del Paraguay, consolidándose como referente empresarial en el país y en la región.
Acerca de LAQI
El Latin American Quality Institute (LAQI) es una organización privada sin fines de lucro que fue fundada en 2001 en Ciudad de Panamá y cuenta con presencia en más de 20 países de América Latina.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Reconocida por promover la mejora continua, la competitividad y la cultura de responsabilidad total, LAQI impulsa certificaciones, consultorías y eventos internacionales, como los Quality Summits, que reunen a las principales empresas de la región para compartir experiencias y mejores prácticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.