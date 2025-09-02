La Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. fue reconocida como “Empresa Paraguaya del Año 2025” en el LAQI Impact Summit Paraguay

La Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. fue reconocida con el Premio “Empresa Paraguaya del Año 2025” en el marco del LAQI Impact Summit Paraguay 2025, que se celebró en su XVIII edición en el Hotel Sheraton Asunción.