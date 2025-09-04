BCP autoriza integración de BNB Corporación Py como accionista de Zeta Banco

La operación se materializará a través de un aporte de capital equivalente al 35% del capital accionario de la entidad, manteniendo los actuales accionistas su participación proporcional.

Esta transacción se enmarca en el plan de internacionalización que Zeta Banco viene implementando desde hace más de cinco años.

Actualmente, el banco mantiene relaciones activas con 22 instituciones financieras internacionales provenientes de Holanda, España, Suiza, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Francia.

El ingreso de BNB Corporación Paraguay marca un hito estratégico en el fortalecimiento patrimonial de Zeta Banco, lo que permitirá ampliar su capacidad de intermediación financiera; mejorar la oferta de productos y servicios para los sectores productivo, comercial e industrial; generar nuevas oportunidades de financiamiento para personas, PYMES y grandes empresas; e impulsar su expansión territorial con mayor cobertura nacional e integrar nuevas tecnologías para optimizar la experiencia de los clientes.

Más allá del aporte financiero, la alianza estratégica incorpora transferencia de conocimiento técnico y gerencial, con prácticas modernas de gobernanza corporativa, modelos operativos eficientes y tecnologías avanzadas, consolidando así el fortalecimiento institucional y el crecimiento sostenible de la entidad.

BNB Corporación Paraguay: nuevo accionista estratégico

BNB Corporación Paraguay forma parte del Grupo Económico BNB, con inversiones en los sectores financiero, bursátil, comercial, agroindustrial y pecuario, y presencia en Bolivia, Chile, Paraguay y Perú.

El grupo administra activos por un valor superior a USD 6.000 millones.

Con más de 153 años de trayectoria de una de sus empresas en Bolivia, el Grupo BNB se ha consolidado como líder en el sistema bancario boliviano y ha diversificado sus inversiones en sectores estratégicos.

En 2023 ingresó al mercado paraguayo a través de BNB Corporación Paraguay, con el objetivo de ofrecer soluciones financieras innovadoras a inversores locales e internacionales.

En Paraguay, el grupo ya opera mediante BNB Invest Casa de Bolsa S.A. y BNB Asset Management AFPISA, contribuyendo activamente al desarrollo del mercado de capitales local.

Zeta Banco

Con más de 35 años de presencia en el sistema financiero nacional, Zeta Banco fue autorizado en 1989 por el BCP como institución financiera y en marzo de 2024 obtuvo licencia plena para operar como banco.

Es aportante del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y miembro de la Mesa de Finanzas Sostenibles, con un enfoque centrado en el desarrollo económico y social del país, en particular en el apoyo a PYMES, sectores comerciales y de consumo.