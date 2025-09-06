Industria de la construcción reconoce a los destacados

El evento será el próximo 17 de setiembre en el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), organizado por el Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE).

Como ya es tradicional, la edición 2025 de la Gran Gala de la Construcción y el Top de Marcas reunirán a los principales actores de la industria y distinguirán tanto a las empresas más recordadas del mercado, como también a las personalidades que han contribuido al crecimiento del rubro de la construcción.

Esta industria es una de las impulsoras del crecimiento económico de Paraguay. Según las proyecciones del Banco Central del Paraguay (BCP), el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá 4% tras una revisión al alza, explicada, entre otros factores, por la expansión de la construcción de 4,9%.