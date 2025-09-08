Trébol regaló 2.026 packs de su edición limitada Albirroja para celebrar la clasificación al Mundial 2026

El punto más impactante de la jornada fue la instalación de un vallado intervenido con un cartel gigante construido íntegramente con packs de la edición especial.

Gracias al diseño exclusivo de la leche Trébol Albirroja -con sus dos caras, una blanca y otra roja- se formó un enorme mosaico con los colores de la Selección, que se convirtió en el corazón del festejo y en una postal inolvidable de la clasificación.

La leche Trébol Edición Limitada Albirroja no es solo un homenaje, sino también un fenómeno de alcance nacional: se fabricaron más de 6.000.000 de packs, que ya están disponibles en góndolas de todo el país, acompañando la ilusión de cada paraguayo en este histórico regreso a la cita mundialista.

Miles de personas, entre familias, jóvenes y niños, llegaron con sus camisetas y banderas para vivir una experiencia única, demostrando que la pasión por la Albirroja trasciende generaciones.

Cada pack entregado simbolizó el orgullo compartido de un país que vuelve a soñar en grande, y especialmente la ilusión de los más chicos que crecen con el anhelo de algún día vestir la camiseta tricolor.

Con esta activación, Trébol no solo celebró junto al pueblo paraguayo, sino que también reforzó su compromiso de estar presente en los momentos que unen a la nación, acompañando con calidad, innovación y pasión cada paso de la Selección.

Hoy, Paraguay está de nuevo en el mapa mundialista. Y junto con todo un país, Trébol dice: ¡Larga vida a la Albirroja!