Celebración del 52° aniversario de la Cooperativa Universitaria

El Ing. Ángel Caballero, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, abrió la conferencia con un mensaje inspirador, afirmando que la institución llegó a este importante aniversario “consolidada y con la mirada puesta en los nuevos desafíos globales”. En sus palabras, destacó que la tecnología, la sostenibilidad y la innovación son pilares que la cooperativa asume con “audacia y visión estratégica”.

El encuentro reunió a figuras prominentes a nivel nacional e internacional, entre los que se destacan: Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional; José Alves de Sousa Neto, presidente de Cooperativas de las Américas; Amílcar Ferreira, especialista en gestión empresaria; Dr. Euclides Acevedo, pensador y servidor público; Ramón Heredia, empresario chileno tecnológico y pionero en innovación financiera, y Nicole Huber, empresaria y coach de salud integral.

Durante su intervención, el Ing. Caballero subrayó que “52 años no marcan un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida”, reafirmando así el compromiso de la Cooperativa Universitaria para continuar creciendo en tecnología y eficiencia, sin perder de vista su esencia de solidaridad, equidad y construcción comunitaria.

La celebración no solo fue un momento de reflexión sobre los logros alcanzados, sino que también reforzó el compromiso de la institución con el futuro del cooperativismo. En este sentido, se proyectó como un puente de oportunidades para los jóvenes, un refugio de confianza para las familias y una plataforma de innovación y sostenibilidad para toda la sociedad.

Con este evento, la Cooperativa Universitaria solidifica su papel como un actor relevante en el ámbito cooperativo, cultivando un espíritu de colaboración y avance hacia un futuro prometedor.