Grupo Toyotoshi colaboró en la edición de El arte del ñandutí

La obra, primera en su clase de carácter didáctico, no solo documenta y enseña la técnica ancestral del ñandutí de manera accesible, sino que también expone su valor como símbolo de unión cultural entre Paraguay y Japón.

Uniendo generaciones

A través de sus páginas, artesanos y artistas de ambos países encuentran un espacio de transmisión, aprendizaje e innovación que permite mantener viva esta tradición y proyectarla hacia el futuro.

Este proyecto ha sido posible gracias a la dedicación de su autora, Mie Elena Iwatani, quien desde Japón ha trabajado incansablemente para dar a conocer y fortalecer el aprecio por el ñandutí.

Su visión ha trascendido fronteras, inspirando a nuevas generaciones y consolidando más de 105 años de intercambio cultural entre Paraguay y Japón.

La edición se realiza gracias a la colaboración del Grupo Toyotoshi, que hizo posible la donación de 500 ejemplares impresos, reafirmando su compromiso con el arte, la cultura y la identidad paraguaya.

El lanzamiento contó con invitados especiales y la presencia especial de Mario Toyotoshi, embajador de Paraguay en Japón.

También estuvo presente Andrea Vázquez, presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía y otras autoridades que acompañaron este importante lanzamiento.

Con esta publicación, el ñandutí se proyecta como mucho más que un encaje: es una obra de arte, un legado de belleza, inspiración y unión entre naciones.