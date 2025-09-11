Empresariales

Grupo Toyotoshi colaboró en la edición de El arte del ñandutí

En el salón auditorio del Edificio Corporativo del Grupo Toyotoshi se realizó el lanzamiento oficial de un libro único que rinde homenaje al ñandutí, una de las expresiones más representativas del arte y la cultura paraguaya.

11 de septiembre de 2025 - 01:00
Marcelo Toyotoshi, Mie Elena Iwatani y Mario Toyotoshi. Pedro Gonzalez

La obra, primera en su clase de carácter didáctico, no solo documenta y enseña la técnica ancestral del ñandutí de manera accesible, sino que también expone su valor como símbolo de unión cultural entre Paraguay y Japón.

Uniendo generaciones

A través de sus páginas, artesanos y artistas de ambos países encuentran un espacio de transmisión, aprendizaje e innovación que permite mantener viva esta tradición y proyectarla hacia el futuro.

Este proyecto ha sido posible gracias a la dedicación de su autora, Mie Elena Iwatani, quien desde Japón ha trabajado incansablemente para dar a conocer y fortalecer el aprecio por el ñandutí.

Su visión ha trascendido fronteras, inspirando a nuevas generaciones y consolidando más de 105 años de intercambio cultural entre Paraguay y Japón.

La edición se realiza gracias a la colaboración del Grupo Toyotoshi, que hizo posible la donación de 500 ejemplares impresos, reafirmando su compromiso con el arte, la cultura y la identidad paraguaya.

El lanzamiento contó con invitados especiales y la presencia especial de Mario Toyotoshi, embajador de Paraguay en Japón.

También estuvo presente Andrea Vázquez, presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía y otras autoridades que acompañaron este importante lanzamiento.

Con esta publicación, el ñandutí se proyecta como mucho más que un encaje: es una obra de arte, un legado de belleza, inspiración y unión entre naciones.

