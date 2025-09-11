III edición ininterrumpida de la Noche Ganadera Bancop

Con el martillo de El Rodeo S.A., la feria se realizará de manera presencial en el recinto de Los Jardines de El Rodeo, en Mariano Roque Alonso. También habrá una transmisión vía streaming de Copa Tv.

“El objetivo es ofrecer al productor ganadero un ambiente de negocios, donde pueda vender y/o comprar animales a un precio óptimo, como así también la adquisición de bienes y servicios de producción ligados al sector ganadero, mediante una financiación competitiva por parte de Bancop“, refirieron representantes de la entidad bancaria.

“En tal sentido, se viene trabajando desde la I edición 2023 de este evento, en el perfeccionamiento de una plataforma de trabajo, diseñada para apoyar al sector ganadero, alineada a la misión que nuestras cooperativas accionistas nos encomendaron", agregaron.

En este sentido, tienen el apoyo de El Rodeo S.A., que cuenta con la experiencia y confianza del sector ganadero.

“Bancop S.A., al ser una entidad ligada fuertemente al sector productivo con sus 29 cooperativas accionistas de producción, busca con este evento apoyar el crecimiento del hato a nivel nacional, mediante la comercialización de vientres como principal oferta, comprendiendo que las hembras son el motor de la producción ganadera", indicó Dimas Ayala, gerente general de Bancop S.A.

De esta manera, Bancop S.A. suma una propuesta más de trabajo para el sector productivo y propone hacer un aporte al mejoramiento de los rodeos para producir cada vez más y con mejores estándares, bajo el concepto de brindar al Paraguay y al mundo alimentos de alta calidad e inocuidad.