Metalúrgica Vera lleva 41 años construyendo el Paraguay con innovación y calidad

Con una planta industrial en Ypané y una oficina técnica en Asunción, la empresa alcanza una capacidad productiva de más de 2.500 toneladas de acero mensuales, respaldada por un equipo de más de 1.000 colaboradores que levantan obras emblemáticas en todo el país.

Su liderazgo se sustenta en la certificación ISO 9001:2015, el uso de materia prima bajo norma ASTM, rigurosos controles de calidad en cada proceso y el modelado 3D con Tekla Structures, garantizando precisión y confianza en cada proyecto.

Excelencia reconocida

Metalúrgica Vera ha recibido distinciones que avalan su compromiso con la calidad:

Empresario del Año ADEC 2005 , reconocimiento a su fundador.

Premios Tekla BIM Awards en 2022, 2023 y 2024 en categorías internacionales.

Más de 10 años consecutivos en el Top de Marcas como líder en estructuras metálicas.

Empresa Familiar del Año 2024 en el sector construcción.

Amplia gama de proyectos y productos

Metalúrgica Vera ofrece cálculo, fabricación y montaje de estructuras metálicas para:

Edificios metálicos, naves industriales, puentes, silos, torres de alta tensión y telecomunicaciones, entre otros.

Su catálogo de productos incluye vigas de alma llena soldada, puentes grúa, viviendas prefabricadas, básculas metálicas y soluciones para centros logísticos (puertas cortafuegos, abrigos y portones para andenes, rampas niveladoras).

A través de Planefibra, provee chapas traslúcidas de fibra de vidrio, termocústicas y tipo zipada.

Sus servicios especializados abarcan granallado, corte, plegado y perforado.

Proyectos emblemáticos

La empresa ha participado en obras icónicas como el Velódromo del Comité Olímpico Paraguayo, Paseo La Galería, Shopping Mariscal López, SUMA Conmebol, Centro Acuático Olímpico de Paraguay, terminales portuarias, silos agroindustriales y modernos edificios arquitectónicos.

Compromiso con el futuro

Con un enfoque en la innovación tecnológica y la mejora continua, Metalúrgica Vera sigue expandiendo horizontes con calidad certificada, contribuyendo al desarrollo económico del país y reafirmando su compromiso de construir con excelencia.