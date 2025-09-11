Sudameris y el Club Sajonia renuevan su alianza estratégica

La firma del acuerdo tuvo lugar en el salón principal del Club Sajonia, con la participación de directivos de ambas entidades.

Gracias a esta alianza, los socios del Club Sajonia continuarán con beneficios exclusivos a los que pueden acceder con sus tarjetas de crédito Sudameris.

Esas ventajas incluyen 10% de reintegro en el pago de las cuotas sociales, vía débito automático (con tope mensual de G. 500.000) y 20% de reintegro en los restaurantes del club (con tope mensual de G. 300.000 por local).

También tienen hasta 36 cuotas sin interés en el pago de cuotas sociales atrasadas o adelantadas, abonando en cajas del club.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fundado hace más de un siglo, el Club Deportivo Puerto Sajonia es una de las instituciones deportivas más tradicionales de Asunción y se ha consolidado como un espacio referente para las familias paraguayas.

Con esta renovación, Sudameris reafirma su compromiso con el fortalecimiento de espacios sociales que promueven la vida familiar, la recreación y el bienestar de la comunidad.

Esta renovación de la alianza también se enmarca en el compromiso del banco de acercarse a sus clientes a través de propuestas de valor, brindando beneficios exclusivos y experiencias significativas a la comunidad del club.

Para más información sobre los productos, servicios y beneficios de Sudameris, los interesados pueden llamar al (021) 416-6000 o visitar el sitio www.sudameris.com.py. También pueden seguir al banco en redes sociales: Facebook, Instagram y LinkedIn como @sudamerispy.