Calidad con sello paraguayo

Por el Día Internacional del Chocolate, Wisner programó una actividad especial en el Shopping Mariscal.

“Vamos a estar regalando trufas de chocolates en nuestra góndola desde las 17:00 con la presencia del Sr. Wisner con su traje característico, comenta José Coronel, CEO de la empresa, cuya fábrica se encuentra en la ciudad de San Antonio.

A los apasionados del chocolate y los que gustan de experiencias inolvidables, Wisner les abre sus puertas. “Es una experiencia en la que las personas podrán conocer todo el proceso de transformación desde la fruta hasta el chocolate terminado. Es una actividad para toda la familia con la que buscamos crear cultura de consumo real. Es también educativa con enfoque de teatro. La visita puede degustar y aprender con los chocolates”, señala Coronel. La inversión es de G. 60.000 para adultos y por los niños de 6 a 12 años se debe abonar G. 40.000. Los menores de 5 años ingresan gratis. Las visitas son los sábados y domingos.

“En una era de globalización y competencia con multinacionales, una de las estrategias para que el consumidor los elija es “optar por la calidad de nuestras materias primas, mantener eso es un diferencial muy importante. Utilizamos cacao colombiano para transformarlo en chocolate, combinando insumos locales de alta calidad, como azúcar orgánica y leche nacional para algunas variedades”, dice el CEO de la industria.

El consumidor actual exige novedades y para ello la marca sigue un plan de innovación, que “está en nuestra esencia”, enfatiza.

Entre los desafíos que enfrentan al presentar el producto con sello paraguayo a culturas con tradiciones chocolateras tan distintas y arraigadas, Coronel explica que “pasa por crear cultura de consumo de chocolate real en nuestro país, también por hacer saber que en Paraguay también producimos calidad que compite con marcas internacionales”.

Wisner marca presencia en dos tiendas de referencia: Biggie y Casa Rica. Al respecto, Coronel indica que buscan “estar más cerca” de sus consumidores. “Biggie representa un gran punto de exposición pero también de cercanía con nuestro público. Y en Casa Rica apuntando a un segmento más gourmet. En ambos lugares están a disposición las tabletas de chocolates. En la góndola del Shopping Mariscal encontrarán mas productos, como trufas cuadros u opciones para regalos”, dijo.