Alex lanzó la nueva Star Tekken 250

Alex, para su marca de motocicletas Star, lanzó la Tekken 250, una nueva motocicleta de estilo adventure y multipropósito para quienes buscan una compañera robusta, versátil y capaz de todo.

Esta nueva propuesta no solo destaca la movilidad, sino un estilo de vida aspiracional, que conecta con quienes valoran la naturaleza, la adrenalina y la autenticidad en cada trayecto.

“Estamos muy contentos de lanzar esta nueva moto al mercado paraguayo. La Star Tekken 250 es la compañera ideal para quienes buscan libertad, experiencias y emociones sobre dos ruedas, reafirmando que no es solo un medio de transporte: es la puerta a nuevas historias”, afirmó Janeth Polanco, gerente de Marketing de Alex.

La Tekken 250 está pensada para aventureros modernos que desean recorrer todos los caminos con la misma libertad con la que planifican sus fines de semana.

Por ello, desde Alex invitan a los amantes de los viajes y del mundo motor, a que prueben esta nueva moto que les va a servir tanto para escapadas cortas hasta viajes más largos incluso cruzando la frontera.

La Star Tekken 250 es para explorar paisajes, acampar y llegar hasta donde nadie se anima a llegar porque es la moto más completa de su segmento con un motor de 250cc y caja de 6 velocidades refrigerado con radiador de aceite que permite realizar viajes más largos.

La moto también tiene suspensiones invertidas, escape “full inox” con doble salida, protectores del motor con luces auxiliares y cubiertas multipropósito que te brindan versatilidad en cualquier tipo de terreno. Asimismo, el biciclo tiene freno a disco tanto delantero como trasero que garantiza una mayor seguridad.

Desde el 15 de septiembre, la motocicleta está disponible en todas las sucursales de Alex con opción extra de maletas.

Para más información, los clientes podrán ingresar a la web de la marca www.alex.com.py, así como a sus redes sociales o comunicarse con un agente al 0971 237 000.