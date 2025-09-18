Arrancó el Torneo Clausura de Fútbol del CIT, por la Copa MG

El evento, que se extiende desde el 16 de septiembre, promete ser una verdadera fiesta del fútbol.

Asimismo, el torneo cuenta con la participación de más de mil socios, distribuidos en 52 equipos a lo largo de siete categorías: Fuerza Libre, Primera, Ejecutivo, Súper Ejecutivo, Máster, Súper Máster y Sénior.

De la misma manera, el evento deportivo también lleva el nombre de Roger Estigarribia, en honor a la memoria del destacado socio del CIT, quien falleció en 2024.

La inauguración del torneo contó con la presencia de la presidenta del club, Carolina Molinas de Fernández, junto al consejo de administración, los padres del socio homenajeado y representantes del Grupo Condor, reafirmando el compromiso conjunto por el fomento del deporte.

El torneo se destaca por la participación de figuras de gran trayectoria, hecho que le da un realce especial a la competencia.

Algunos de los distinguidos exjugadores que marcan presencia en el torneo son: Cristhian Riveros, Julio César Cáceres, Guido Alvarenga, Enrique “Rambert” Vera, entre otros.

La Copa MG no solo tiene el objetivo de celebrar el talento de los futbolistas locales, sino que también busca fortalecer la comunidad del Club Internacional de Tenis en un ambiente de sana camaradería y compañerismo.

Por otro lado, en 2024, de la mano del Grupo Condor, MG desembarcó en Paraguay, cumpliendo 100 años de historia.

MG llegó para cambiarlo todo y marcar una nueva era en el sector automotor, trayendo consigo una perfecta combinación de diseño, tecnología y tradición que caracterizan a la marca.