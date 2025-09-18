PYGBC organiza la X edición del BuildGreen, para octubre próximo

Desde su fundación en 2012, el PYGBC ha trabajado para posicionar la sostenibilidad como un pilar estratégico del desarrollo nacional.

Este 2025, el lema Sostenibilidad: ¿opción o necesidad? plantea un debate clave: cómo pasar de la teoría a la acción en un contexto de cambio climático y urgencias urbanas.

El presidente del PYGBC, el Ing. Carlos Wenz, destacó en el lanzamiento que “no es solamente una forma de construir o una metodología ambiental; la sostenibilidad es un modelo de negocio que debe entenderse como una oportunidad económica y social”.

En su intervención, Wenz subrayó que el encuentro busca integrar a profesionales, empresarios y estudiantes, para abrir un diálogo amplio.

“La sostenibilidad no se limita al ahorro energético, sino que abarca políticas públicas, incentivos y nuevas normas que impactarán en cómo diseñamos nuestras ciudades”, indicó.

El presidente también adelantó temas centrales de las jornadas. “Vamos a hablar de política energética con autoridades nacionales, de la actualización de las normas de construcción sostenible promulgadas hace una década, y de la nueva ordenanza municipal que busca incentivar la construcción sustentable en Asunción”, indicó.

Entre los disertantes confirmados se encuentran Felipe Farías y Laurent Troost de Brasil, la argentina Vanina Salinas, el paraguayo Luis Ayala y el uruguayo Carlos Ponce de León.

Más info al 0981 236690, 0987 435644 e Instagram @paraguay.gbc. Entradas a través de TUTI.