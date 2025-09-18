Santa Clara Medicina Prepaga presenta el nuevo Plan PYMES

La nueva opción ofrece tarifas desde G. 200.000 por persona e incluso planes grupales que permiten a un dueño de negocio cubrir a su equipo desde G. 150.000 por empleado.

El plan incluye urgencias, consultas médicas en múltiples especialidades y estudios laboratoriales, cirugías, internaciones, terapia intensiva, cobertura de maternidad, chequeos preventivos y otros.

“Nos dimos cuenta de que los emprendedores son quienes mueven la economía del Paraguay, pero no son muy apoyados. Entonces dijimos: ¿qué podemos hacer? ¿A quién podemos ayudarle? Así nace el Plan PYMES”, explicó Rossana Martínez, jefa del Canal de Ventas Corporativas de Santa Clara.

Martínez recordó que la compañía ya venía innovando con propuestas específicas, como el exitoso Plan Kindo, pensado para niños.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Seguimos siendo pioneros en lanzar planes dirigidos a un target que el mercado no estaba viendo. Con PYMES queremos dar ese trato especial que sabemos que los emprendedores se merecen”, reveló.

Una de las características más destacadas es la inclusión familiar. “Con solo G. 200.000 se puede ingresar de manera individual, en grupo familiar e incluso incluir a los padres, todos con los mismos beneficios. No hacemos diferencias. Todos tienen la misma cobertura, que incluye maternidad y terapia”, enfatizó.

“Sabemos que la salud es lo más preciado y que la situación actual exige opciones confiables. Buscamos facilitar la vida de quienes necesitan nuestro apoyo”, concluyó. Más info en www.santaclara.com.py o al 0974 329317.