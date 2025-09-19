Empresariales

Descuentos de hasta el 50% en el Blue Friday de Cellshop, en Pedro Juan Caballero

Cellshop, la mayor tienda de departamentos de Paraguay, realiza su primer Blue Friday en la nueva sucursal de Pedro Juan Caballero, ubicada dentro del Shopping Dubai.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 10:56
Este fin de semana se realiza el Blue Friday de Cellshop en Pedro Juan Caballero.
El Blue Friday se realiza del este fin de semana, del 19 al 21, con descuentos de hasta el 50% en todos los departamentos.

Con 4.500 m² de área de ventas, la tienda también cuenta con un espacio exclusivo de outlet, ampliando aún más las opciones de compra con precios diferenciados.

Entre las marcas disponibles durante el Blue Friday se destacan Apple, JOOG, OPPO, Garmin, DJI, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Carolina Herrera y Johnnie Walker, que estarán en promoción durante los tres días del evento.

Varias marcas tendrán descuentos de hasta el 50% en Cellshopp de Pedro Juan Caballero.
Inaugurada el 4 de septiembre pasado, la sucursal ya es considerada un éxito de público y de ventas, reforzando el compromiso de Cellshop de ofrecer calidad, productos y precios competitivos en la frontera.

Durante los tres días del Blue Friday, los clientes podrán aprovechar ofertas imperdibles en electrónicos, cosméticos, bebidas, vestimenta, accesorios, juguetes y mucho más, siempre con la mejor atención y excelencia que consolidan a Cellshop como una de las tiendas más buscadas por turistas y compradores locales.

Se preparan varias sorpresas para los compradores este fin de semana.
Con sucursales ya establecidas en Ciudad del Este y Asunción, Cellshop viene construyendo una historia de crecimiento sólido y reconocimiento internacional, siendo referencia para quienes buscan confianza y las mejores oportunidades de compra en Paraguay.

El horario de atención es de 08:00 a 22:00 (hora paraguaya) y de 07:00 a 21:00 (hora brasileña).

