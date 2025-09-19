Descuentos de hasta el 50% en el Blue Friday de Cellshop, en Pedro Juan Caballero

El Blue Friday se realiza del este fin de semana, del 19 al 21, con descuentos de hasta el 50% en todos los departamentos.

Con 4.500 m² de área de ventas, la tienda también cuenta con un espacio exclusivo de outlet, ampliando aún más las opciones de compra con precios diferenciados.

Entre las marcas disponibles durante el Blue Friday se destacan Apple, JOOG, OPPO, Garmin, DJI, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Carolina Herrera y Johnnie Walker, que estarán en promoción durante los tres días del evento.

Inaugurada el 4 de septiembre pasado, la sucursal ya es considerada un éxito de público y de ventas, reforzando el compromiso de Cellshop de ofrecer calidad, productos y precios competitivos en la frontera.

Durante los tres días del Blue Friday, los clientes podrán aprovechar ofertas imperdibles en electrónicos, cosméticos, bebidas, vestimenta, accesorios, juguetes y mucho más, siempre con la mejor atención y excelencia que consolidan a Cellshop como una de las tiendas más buscadas por turistas y compradores locales.

Con sucursales ya establecidas en Ciudad del Este y Asunción, Cellshop viene construyendo una historia de crecimiento sólido y reconocimiento internacional, siendo referencia para quienes buscan confianza y las mejores oportunidades de compra en Paraguay.

El horario de atención es de 08:00 a 22:00 (hora paraguaya) y de 07:00 a 21:00 (hora brasileña).