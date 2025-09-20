Ministra de Turismo lideró la reunión de autoridades de OEA

De la reunión intergubernamental participaron igualmente la ministra de Turismo de Honduras y vicepresidenta de CITUR, Yadira Gómez; el ministro de Turismo de Costa Rica y vicepresidente de CITUR, William Rodríguez López; el ministro de Ecuador, y Mateo Julián Estrella Durán, miembro de TROIKA.

Además, la representante de la Junta Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo-AICD, embajadora Elena Baños Rivas, en representación de México ante la OEA.

En el marco de dicha actividad, participó además como panelista en el Foro Innovación e Impacto en la Política y Planificación Turística, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Turísticos de la Universidad George Washington.

El evento reunió a líderes de Paraguay, Costa Rica y Honduras para dialogar sobre políticas innovadoras y experiencias estratégicas que están transformando el turismo en América Latina. La participación de la máxima autoridad de la Senatur en este panel reafirma el compromiso del gobierno del Paraguay con el desarrollo sostenible, la innovación, la planificación estratégica en el sector turístico y el posicionamiento del país en sitiales de relevancia y visibilidad internacional, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y consolidando la oferta nacional en escenarios internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2028, Paraguay será sede del XXVII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo de la OEA.