Petrobras entregó la primera Toyota Hilux de la promo rally

El feliz ganador es Víctor Hugo Garcete.

La entrega se llevó a cabo en un evento especial que contó con la presencia de los pilotos Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi, dupla ganadora del último Transchaco Rally y miembros del Toyota Gazoo Racing Paraguay.

Ellos fueron los encargados de entregar las llaves de la camioneta al ganador, compartiendo con él la emoción de este gran premio.

Una promo que sorteará una segunda camioneta

La promoción Nos mueve la misma energía continúa vigente hasta el 31 de octubre próximo y aún queda una Toyota Hilux por sortear.

El segundo sorteo se realizará a principios de noviembre próximo entre todos los clientes participantes.

Para participar, los clientes deben: cargar combustible en estaciones Petrobras adheridas.

Si la carga se realiza a través de la app Premmia, los cupones se generan automáticamente.

Si se utiliza otro método de pago, se debe enviar la foto de la factura de compra al número +595981 044-006, que es el WhatsApp oficial de la promoción.

Petrobras acompaña desde hace casi 20 años al deporte motor en Paraguay, apoyando el Campeonato Nacional de Rally y siendo parte de los grandes hitos de esta disciplina.

Con la promoción Nos mueve la misma energía, la compañía reafirma su compromiso con la pasión que une a miles de fanáticos, impulsando experiencias que celebran la cultura rallista y fortalecen el vínculo de la marca con este deporte que es parte de la identidad paraguaya.