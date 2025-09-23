Empresariales

Sudameris: Afternoon tea en Parque Alcántara

Sudameris, Altamira Group y Gonu ofrecieron en Parque Alcántara un exclusivo Afternoon Tea, una cita que reunió a invitadas especiales en un ambiente de distinción. De la mano de Virtu, atelier de té de prestigio, las asistentes disfrutaron de un recorrido sensorial guiado por su sommelier, enmarcado por una cuidada ambientación y música en vivo.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 01:00
Con un Afternoon Tea, invitadas conocieron Parque Alcántara.
El encuentro sumó valor con la participación de aliados estratégicos y con esta experiencia, Parque Alcántara reafirma su posición como nuevo referente del lujo en Asunción.

El edificio no solo ofrece residencias de excelencia, sino también un estilo de vida pensado para quienes buscan exclusividad, confort y distinción.

Parque Alcántara se encuentra en el corazón del barrio Carmelitas, una ubicación con accesos a importantes puntos para tener una vida más cómoda.

Las personas interesadas en conocer más pueden comunicarse a Sudameris al 0972 914894 o a propietarios@sudameris.com.py.

