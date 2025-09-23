Sudameris: Afternoon tea en Parque Alcántara

Sudameris, Altamira Group y Gonu ofrecieron en Parque Alcántara un exclusivo Afternoon Tea, una cita que reunió a invitadas especiales en un ambiente de distinción. De la mano de Virtu, atelier de té de prestigio, las asistentes disfrutaron de un recorrido sensorial guiado por su sommelier, enmarcado por una cuidada ambientación y música en vivo.