Sudameris: Afternoon tea en Parque Alcántara

El encuentro sumó valor con la participación de aliados estratégicos y con esta experiencia, Parque Alcántara reafirma su posición como nuevo referente del lujo en Asunción.
El edificio no solo ofrece residencias de excelencia, sino también un estilo de vida pensado para quienes buscan exclusividad, confort y distinción.
Parque Alcántara se encuentra en el corazón del barrio Carmelitas, una ubicación con accesos a importantes puntos para tener una vida más cómoda.
Las personas interesadas en conocer más pueden comunicarse a Sudameris al 0972 914894 o a propietarios@sudameris.com.py.
