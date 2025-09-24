Un debut brillante en dos rankings de Great Place To Work

Para nosotros, el mayor factor fue el compromiso y la confianza de nuestros colaboradores”, destaca Maribel Villamayor, gerente de RRHH de LG Importados.

“Desde el inicio entendimos que la cultura se construye entre todos, y por eso trabajamos en generar un ambiente cercano, transparente y participativo”, agrega.

Ese espíritu participativo se refleja en acciones concretas. “Apostamos por escuchar activamente a cada persona y transformar esas ideas en acciones: espacios de reconocimiento, comunicación clara y proyectos que reflejan nuestros valores”, resalta Villamayor.

Gracias a este enfoque, señala con orgullo que el apoyo y la entrega de cada integrante del equipo permitió no solo lograr la certificación de GPTW, sino también ingresar a dos rankings que reflejan lo que son: una empresa joven, dinámica e innovadora.

Talento joven con oportunidades reales

El reconocimiento de GPTW Talento Joven tiene su fundamento en una política clara de desarrollo profesional.

“Creemos firmemente en el potencial de las nuevas generaciones y en su capacidad de transformar el futuro de la empresa”, afirma.

“Nuestras políticas están orientadas a brindar oportunidades de aprendizaje continuo, acompañamiento y liderazgo cercano. Creamos programas de capacitaciones constantes y espacios donde cada colaborador joven puede asumir responsabilidades y aportar con sus ideas desde el primer día”, describe Villamayor.

“Verlos crecer y desarrollarse dentro de LG Importados es un motivo de orgullo, y este reconocimiento en el ranking de GPTW Talento Joven reafirma que vamos por el camino correcto gracias al compromiso de todos”, indica.

La innovación como identidad

La distinción de GPTW Cultura Innovadora responde a una filosofía que impregna el día a día de la organización.

“En LG Importados creemos que la innovación nace de las personas. Por eso generamos espacios de participación donde los equipos pueden proponer mejoras y nuevas ideas, sabiendo que serán escuchadas y valoradas. Muchas de estas propuestas se convierten en proyectos reales, implementados en nuestro día a día, lo que fortalece la confianza y el sentido de pertenencia”, alude la gerente de RRHH.

“Hoy podemos decir con orgullo que la innovación es parte de nuestra identidad gracias al apoyo, la energía y el compromiso de cada miembro de nuestro equipo”, remarca.

LG Importados demuestra que una cultura basada en la confianza, la escucha activa y la innovación constante puede rendir frutos extraordinarios.

Los reconocimientos de GPTW a LG Importados lo posicionan como un modelo inspirador para quienes quieren construir organizaciones modernas, inclusivas y con visión de futuro.