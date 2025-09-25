Agencia NORD fortalece su liderazgo creativo

Viveros cuenta con una sólida carrera en el sector, habiendo ocupado hasta agosto de este año el cargo de Gerente de Marketing en RGA SA, una de las principales empresas de venta y distribución mayorista de electrónica y electrodomésticos del país.

“La llegada de Fredy es un paso fundamental para NORD. Su experiencia liderando el marketing desde el lado del cliente le otorga una perspectiva única y sumamente valiosa”, comentó Matías Glickman, CEO de NORD.

“Entiende los desafíos de negocio de las marcas desde adentro, y esa visión es precisamente el motor de nuestro modelo de agencia, el cual conoce a la perfección, por haber trabajado previamente con nosotros en 2020. Estamos convencidos de que su liderazgo llevará la creatividad que ofrecemos a nuestros socios a un nuevo nivel de relevancia y efectividad”, agregó Glickman.