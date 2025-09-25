Construcción innovadora en Semana BIM PY 2025

Durante tres días se desarrollan nueve charlas temáticas enfocadas en experiencias y tendencias sobre diseño, construcción y gestión de proyectos con BIM.

Las charlas de cada una de las tres jornadas tienen un eje temático específico.

El martes 23 estuvo dedicado a la “Innovación y Tecnología”, con un enfoque en herramientas digitales y tendencias emergentes. El miércoles 24 se trató la “Gestión e Implementación BIM”, con la presentación de casos de éxito y estrategias aplicadas en empresas e instituciones. Finalmente, este jueves 25, bajo el tema “Futuro y Desarrollo”, se analizan la evolución de la metodología, las normativas vigentes y las oportunidades de crecimiento para la región.